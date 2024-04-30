В Лондоне мужчина с мечом напал на прохожих. Погиб 13-летний ребенок

Сегодня в 16:40
Фото: Octavian Dan/Unsplash

Мужчина с мечом на северо-востоке Лондона набросился на прохожих и полицейских. Из‑за его действий пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе двое правоохранителей, сообщает Sky News.

Мужчина врезался на автомобиле в дом недалеко от станции метро Hainault в лондонском пригороде Эно, а затем пошел атаковать случайных людей, передает полиция. Преступнику может быть 36 лет, имя его не называется.

Очевидец Крис Бейтс рассказал Sky News, что видел человека с «большим самурайским мечом». Полицейские кричали преступнику, чтобы он бросил меч, а затем ударили его электрошокером и «навалились на него», чтобы задержать.

Среди раненных оказался 13-летний мальчик, который позже скончался в больнице, сообщает The Guardian. В каком состоянии остальные пострадавшие, не уточняется.

Преступника задержали. Какие у него были мотивы, предстоит выяснить. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «шокирующим инцидентом».

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