ЦБ заявил о резком росте числа финансовых пирамид

В первом квартале 2024 года Центробанк обнаружил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Многие нелегальные проекты продвигались в социальных сетях и мессенджерах, а почти 99% их них привлекали деньги пользователей под видом инвестиций.
«Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в телеграме. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте», — сказано в сообщении банка. По словам сотрудников регулятора, Генпрокуратура ограничивает доступ к незаконным ресурсам в течение трех-пяти рабочих дней.
За тот же период ЦБ также выявил на 48% больше нелегальных кредиторов. 62 из 746 субъектов незаконно использовали в названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.
Доля проектов, продвигавших услуги только в интернете, увеличилась более чем в 2,5 раза, составив 73%. В основном такие компании использовали для рекламы соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В январе 2024-го ЦБ выпустил рекомендации для банков, в которых попросил блокировать компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. По данным регулятора, в 2023 году был ограничен доступ к 34,7 тыс. ресурсов, предлагающих финансовые услуги без лицензии или побуждающих вкладывать в финансовые пирамиды. Это втрое больше, чем в годом ранее.