ЦБ заявил о резком росте числа финансовых пирамид

В январе 2024-го ЦБ выпустил рекомендации для банков, в которых попросил блокировать компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. По данным регулятора, в 2023 году был ограничен доступ к 34,7 тыс. ресурсов, предлагающих финансовые услуги без лицензии или побуждающих вкладывать в финансовые пирамиды. Это втрое больше, чем в годом ранее.