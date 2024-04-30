ЦБ заявил о резком росте числа финансовых пирамид

Сегодня в 16:02
Изображение: кадр из сериала «Офис»/NBC

В первом квартале 2024 года Центробанк обнаружил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Многие нелегальные проекты продвигались в социальных сетях и мессенджерах, а почти 99% их них привлекали деньги пользователей под видом инвестиций.

«Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в телеграме. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте», — сказано в сообщении банка. По словам сотрудников регулятора, Генпрокуратура ограничивает доступ к незаконным ресурсам в течение трех-пяти рабочих дней.

За тот же период ЦБ также выявил на 48% больше нелегальных кредиторов. 62 из 746 субъектов незаконно использовали в названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Доля проектов, продвигавших услуги только в интернете, увеличилась более чем в 2,5 раза, составив 73%. В основном такие компании использовали для рекламы соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В январе 2024-го ЦБ выпустил рекомендации для банков, в которых попросил блокировать компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. По данным регулятора, в 2023 году был ограничен доступ к 34,7 тыс. ресурсов, предлагающих финансовые услуги без лицензии или побуждающих вкладывать в финансовые пирамиды. Это втрое больше, чем в годом ранее.

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