Главу нижегородской гордумы арестовали по делу о крупной растрате

По версии следствия, спикер гордумы, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина, «с группой лиц в период 2018–2019 годов совершил хищение денег из средств Арзамасского приборостроительного завода имени П.И.Пландина в размере 22 млн 487 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере, на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ».