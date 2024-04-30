Главу нижегородской гордумы арестовали по делу о крупной растрате

Сегодня в 15:18
Фото: с сайта «Единой России»

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали на 2 месяца по обвинению в растрате более 22 млн рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лавричева задержали 28 апреля в Донецкой народной республике, куда он отвозил гуманитарный груз. После этого депутата доставили в Нижний Новгород.

В суде уточнили, что Лавричева обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Он останется под стражей до 26 июня 2024-го.

По версии следствия, спикер гордумы, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина, «с группой лиц в период 2018–2019 годов совершил хищение денег из средств Арзамасского приборостроительного завода имени П.И.Пландина в размере 22 млн 487 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере, на приобретение программно-аппаратных комплексов: рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ».

Представители защиты заявили журналистам, что будут обжаловать приговор, поскольку считают арест «мерой чрезмерной».

Олег Лавричев занимает должность председателя городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. С 2014 по 2020 годы он был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, а до этого — депутатом арзамасской городской думы.

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