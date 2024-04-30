A24 выпустит новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»

Сегодня в 14:28
Фото: Fandango/YouTube

Режиссеры нашумевшего фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкл Филиппу работают над новым проектом для студии A24, передает Deadline.

Новая картина под названием «Bring Her Back» также станет хоррором. Главную роль в фильме исполнит Салли Хокинс, известная по «Форме воды», «Беззаботной» и «Приключениям Паддингтона». Съемки ленты запланированы на лето 2024 года.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Продюсерами выступят Саманта Дженнингс и Кристина Сейтон, работавшие над предыдущим фильмом Филиппу, а также над фильмами ужасов «Бабадук» и «Соловей».

«Два, три, демон, приди!» вышел в июле 2023-го и стал самым кассовым хоррором в истории A24. Ранее стало известно, что Филиппу работают над сиквелом мистического триллера, а также над документальным проектом, вдохновленным личным опытом взаимодействия с миром подпольного рестлинга.

Близнецы Дэнни и Майкл Филиппу впервые прославились благодаря своему ютуб-каналу RackaRacka, где они выкладывали короткие ролики на стыке комедии и хоррора. «Два, три, демон, приди!» стал их режиссерским дебютом.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами