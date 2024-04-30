A24 выпустит новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»

Режиссеры нашумевшего фильма ужасов «Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкл Филиппу работают над новым проектом для студии A24, передает Deadline.
Новая картина под названием «Bring Her Back» также станет хоррором. Главную роль в фильме исполнит Салли Хокинс, известная по «Форме воды», «Беззаботной» и «Приключениям Паддингтона». Съемки ленты запланированы на лето 2024 года.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Продюсерами выступят Саманта Дженнингс и Кристина Сейтон, работавшие над предыдущим фильмом Филиппу, а также над фильмами ужасов «Бабадук» и «Соловей».
«Два, три, демон, приди!» вышел в июле 2023-го и стал самым кассовым хоррором в истории A24. Ранее стало известно, что Филиппу работают над сиквелом мистического триллера, а также над документальным проектом, вдохновленным личным опытом взаимодействия с миром подпольного рестлинга.
Близнецы Дэнни и Майкл Филиппу впервые прославились благодаря своему ютуб-каналу RackaRacka, где они выкладывали короткие ролики на стыке комедии и хоррора. «Два, три, демон, приди!» стал их режиссерским дебютом.