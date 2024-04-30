A24 выпустит новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»

«Два, три, демон, приди!» вышел в июле 2023-го и стал самым кассовым хоррором в истории A24. Ранее стало известно, что Филиппу работают над сиквелом мистического триллера, а также над документальным проектом, вдохновленным личным опытом взаимодействия с миром подпольного рестлинга.