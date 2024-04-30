Netflix работает над сериалом по «Скуби-Ду»

Мультфильм «Скуби-Ду» о говорящем немецком доге по имени Скуби и команде подростков, которые разгадывают таинственные загадки, впервые вышел в 1969 году. В 2005 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество эпизодов среди всех мультсериалов в истории.