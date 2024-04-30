Netflix работает над сериалом по «Скуби-Ду»

Сегодня в 13:44
Фото: кадр из фильма «Скуби-Ду»/Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix работает над игровым сериалом по вселенной мультфильма «Скуби-Ду», передает Variety.

По информации издания, проект станет драматическим шоу, каждая серия которого будет длиться по часу, а сценарий будет приближен к оригинальному мультсериалу Hanna-Barbera. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Продюсированием адаптации займется студия Warner Bros. Television, недавно выпустившая на Netflix комедийно-драматический сериал «Детективы с того света».

Сценаристами нового шоу выступили Джош Эппельбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма», «Фанатик», «Угнать за 60 секунд»). Также в качестве продюсеров над проектом работают Грег Берланти («Стрела», «Флэш»), Сара Шехтер («Супергерл», «Бэтвумен») и Ли Лондон Редман («Детективы с того света»).

Мультфильм «Скуби-Ду» о говорящем немецком доге по имени Скуби и команде подростков, которые разгадывают таинственные загадки, впервые вышел в 1969 году. В 2005 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество эпизодов среди всех мультсериалов в истории.

В начале нулевых на экраны вышли первые адаптации мультфильма — «Скуби-Ду» (2002) и «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе» (2004). Главные роли в картинах исполнили Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини.

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