Вышел трейлер отреставрированной документалки о The Beatles «Let it Be»

Впервые лента «Let it Be» от постановщика Майкла Линдсей-Хогга вышла в 1970 году в момент распада The Beatles. Она посвящена записи одноименного, и последнего, альбома коллектива. С начала 80-х документалка не была доступна на официальных носителях, можно было найти лишь неофициальные копии кассет или их оцифровки в плохом качестве.