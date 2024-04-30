Вышел трейлер отреставрированной документалки о The Beatles «Let it Be»

Стриминговый сервис Disney+ выпустил трейлер отреставрированной версии документального фильма «Let it Be» о группе The Beatles. Премьера ленты состоится 8 мая.
Для повторного релиза картина была отреставрирована режиссером Питером Джексоном, который ранее работал над документальным сериалом о легендарной ливерпульской четверке «Get Back». Для восстановления фильма создатель кино-трилогии «Властелин Колец» использовал ту же технологию, что и для предыдущего проекта.
Впервые лента «Let it Be» от постановщика Майкла Линдсей-Хогга вышла в 1970 году в момент распада The Beatles. Она посвящена записи одноименного, и последнего, альбома коллектива. С начала 80-х документалка не была доступна на официальных носителях, можно было найти лишь неофициальные копии кассет или их оцифровки в плохом качестве.
По словам Джексона, картина Линдсей-Хогга — это «кульминация сериала „Get Back“», который, в свою очередь, дает зрителям важный контекст, которого нет в фильме.
«Я всегда считал, что „Let it Be“ необходим для завершения истории, рассказанной в сериале. Закончить все оригинальной лентой Линдсей-Хогга, которая к тому же звучит и выглядит куда лучше, чем в 1970 году, — единственный правильный вариант», — рассказал режиссер.