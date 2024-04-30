Активисты в Лондоне призывали мэра спасти соцжилье из «Заводного апельсина» Кубрика

Жители комплекса домов для социального жилья Леснес на юго-востоке Лондона выступили против планов по сносу, настаивая на реконструировании и переоборудовании. Они обратились к мэру города Садику Хану, у которого разрешения на снос просит крупнейший британский застройщик бюджетного жилья, передает The Guardian.
Комплекс появился в 1960-е, а затем в нем снимал свой фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрик. Эксперты Совета Большого Лондона называли его «городом завтрашнего дня» до того, как ветхость и безработица пришли в этот район. Стоимость земли с тех пор выросла с появлением в 2022 году участка железной дороги Crossline, который соединил комплекс с Вест-Эндом, западной частью центра города.
Жители в знак протеста привлекли жилищных активистов к занятию пустующих квартир и призывают Хана отказать в разрешении. Они опасаются, что снос приведет в росту количества бездомных, долгам у жителей и загрязнению углекислым газом. На стенах дома появились лозунги «Жилье для нуждающихся, а не для жадных» и «Извлекайте прибыль из жилья».
С 1945 по 1980 годы было построено около миллиона зданий для социального жилья — это самая большая волна жилищного строительства с низкой арендной платой за последнее столетие, пишет газета. Эксперты в области жилищного строительства предупреждают, что срок эксплуатации многих из этих объектов подходит к концу, все больше арендодателей задумываются о сносе. За последнее десятилетие в Англии снесли 50 тыс. домов, продали 121 тыс. и построили 330 тыс. новых объектов, чистый прирост составил 159 тыс. домов.
Проект нового комплекса Леснес превратит район из 600 домов, две трети из которых зарегистрированы как социальные и арендные, в одно здание на 1950 квартир со «значительной потерей доступного жилья при оценке на единицу и на жилую комнату», следует из отчета администрации Лондона. Детальное проектирование еще не завершено, а потому эти соотношения могут измениться.