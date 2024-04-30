Активисты в Лондоне призывали мэра спасти соцжилье из «Заводного апельсина» Кубрика

Комплекс появился в 1960-е, а затем в нем снимал свой фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрик. Эксперты Совета Большого Лондона называли его «городом завтрашнего дня» до того, как ветхость и безработица пришли в этот район. Стоимость земли с тех пор выросла с появлением в 2022 году участка железной дороги Crossline, который соединил комплекс с Вест-Эндом, западной частью центра города.