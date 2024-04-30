Активисты в Лондоне призывали мэра спасти соцжилье из «Заводного апельсина» Кубрика

Сегодня в 11:54
Фото: Alan Denney/Flickr

Жители комплекса домов для социального жилья Леснес на юго-востоке Лондона выступили против планов по сносу, настаивая на реконструировании и переоборудовании. Они обратились к мэру города Садику Хану, у которого разрешения на снос просит крупнейший британский застройщик бюджетного жилья, передает The Guardian.

Комплекс появился в 1960-е, а затем в нем снимал свой фильм «Заводной апельсин» Стэнли Кубрик. Эксперты Совета Большого Лондона называли его «городом завтрашнего дня» до того, как ветхость и безработица пришли в этот район. Стоимость земли с тех пор выросла с появлением в 2022 году участка железной дороги Crossline, который соединил комплекс с Вест-Эндом, западной частью центра города.

Жители в знак протеста привлекли жилищных активистов к занятию пустующих квартир и призывают Хана отказать в разрешении. Они опасаются, что снос приведет в росту количества бездомных, долгам у жителей и загрязнению углекислым газом. На стенах дома появились лозунги «Жилье для нуждающихся, а не для жадных» и «Извлекайте прибыль из жилья».

С 1945 по 1980 годы было построено около миллиона зданий для социального жилья — это самая большая волна жилищного строительства с низкой арендной платой за последнее столетие, пишет газета. Эксперты в области жилищного строительства предупреждают, что срок эксплуатации многих из этих объектов подходит к концу, все больше арендодателей задумываются о сносе. За последнее десятилетие в Англии снесли 50 тыс. домов, продали 121 тыс. и построили 330 тыс. новых объектов, чистый прирост составил 159 тыс. домов.

Проект нового комплекса Леснес превратит район из 600 домов, две трети из которых зарегистрированы как социальные и арендные, в одно здание на 1950 квартир со «значительной потерей доступного жилья при оценке на единицу и на жилую комнату», следует из отчета администрации Лондона. Детальное проектирование еще не завершено, а потому эти соотношения могут измениться.

Подробности по теме
Житель Лондона шесть лет сдавал на Airbnb социальное жилье. Его оштрафовали на 101 тыс. фунтов
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами