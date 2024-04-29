Умерла актриса Театра сатиры Зоя Зелинская

На протяжении 70 лет Зелинская служила в Театре сатиры. Она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!..» и других.