Умерла актриса Театра сатиры Зоя Зелинская

Сегодня в 17:22
Фото: Urom Union Cinema

В возрасте 94 лет умерла народная артистка Зоя Зелинская. Об этом сообщает пресс-служба Московского академического театра сатиры.

Причина смерти не уточняется. Коллектив театра принес глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания объявят позднее.

Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. В 1954 году она окончила факультет актеров музыкальных театров в ГИТИСе.

На протяжении 70 лет Зелинская служила в Театре сатиры. Она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!..» и других.

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