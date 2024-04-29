В Старом Осколе девушка легла в гроб перед дверями в театр, в который ее не взяли

Жительница Старого Оскола устроила перформанс у дверей местного театра. Она завернулась в простыню и легла в гроб. Об этом пишет «Бел.ру».
Фото гроба появились в старооскольских сообществах во «ВКонтакте» и телеграме. Вечером он появился перед входом Старооскольского театра для детей и молодежи, посетители учреждения увидели его, покидая зал после вечернего спектакля.
Внутри лежала девушка, к счастью, живая. Артистка обернулась простыней с надписью «Театр меня убивает, занесите меня в театр».
Паблик «Публичный Старый Оскол» пишет, что ею оказалась выпускница ГИТИСа Елизавета Коломиец. На своей странице в ВК девушка оставила пост: «Ответы на все вопросы» с фотографиями книг «Рапсодия для театра» Алена Бадью, «Говорить правду о самом себе» Мишеля Фуко и «Могут ли угнетенные говорить» Гаятри Чакраворти Спивака.
Как отмечает «Осторожно, новости», в городских чатах пишут, что так жительница города пытается привлечь к себе внимание: якобы она хотела работать в театре, но получила отказ, поэтому и устроила акцию.
На место была вызвана полиция, после ее приезда девушка покинула гроб и уехала с ними в участок. Завели ли против нее дело, неизвестно.