В Старом Осколе девушка легла в гроб перед дверями в театр, в который ее не взяли

Паблик «Публичный Старый Оскол» пишет, что ею оказалась выпускница ГИТИСа Елизавета Коломиец. На своей странице в ВК девушка оставила пост: «Ответы на все вопросы» с фотографиями книг «Рапсодия для театра» Алена Бадью, «Говорить правду о самом себе» Мишеля Фуко и «Могут ли угнетенные говорить» Гаятри Чакраворти Спивака.