«Лев, который изменил нашу жизнь навсегда»: смотрим тизер «Муфасы: Короля Льва»

В ленте Муфаса предстанет перед зрителями осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом. Зрителям обещают большое путешествие группы неудачников, чьей судьбой станет достижение общей цели и победа над угрожающим и смертельным врагом.