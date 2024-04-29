«Лев, который изменил нашу жизнь навсегда»: смотрим тизер «Муфасы: Короля Льва»

Студия «Уолт Дисней» показала тизер-трейлер «Муфасы: Короля Льва». Приквел киноадаптации любимого детского мультфильма появится в кинотеатрах по всему миру 20 декабря.
Фильм представляет собой легенду о Муфасе, которую мандрил Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. Его повествование изредка перебивают шутки от Тимона и Пумбы.
В ленте Муфаса предстанет перед зрителями осиротевшим, потерянным и одиноким львенком. Его жизнь переворачивает знакомство с сородичем Такой, наследником королевской династии, который примет будущего короля в свою семью и станет считать своим братом. Зрителям обещают большое путешествие группы неудачников, чьей судьбой станет достижение общей цели и победа над угрожающим и смертельным врагом.
Как и в фильме по «Королю Льву», Муфасу озвучит Аарон Пьер. Также в касте задействован Мадс Миккельсен, который исполнит роль лидера прайда льва Кироса.
Кроме них, в фильме звучат голоса Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон соответственно).
Режиссерское кресло занял Барри Дженкинс («Лунный свет»), песни для фильма написал Лин-Мануэль Миранда.