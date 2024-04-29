Шон Леви объяснил, что перед просмотром «Дэдпула и Росомахи» не нужно знать MCU

Из него становится ясно, что разговорчивый наемник в красном костюме пытается спасти свой мир от надвигающейся угрозы и зовет на помощь депрессивного Росомаху, чья вселенная по какой‑то причине уже мертва. Команду из них пробует создать агент Парадокс из Управления временными изменениями.