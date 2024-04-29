Шон Леви объяснил, что перед просмотром «Дэдпула и Росомахи» не нужно знать MCU

Сегодня в 14:38
Фото: Marvel Studios

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви объяснил, что перед фильмом не нужны предварительные знания о кинематографической вселенной Marvel (MCU).

MCU стала сложной для понимания из‑за фильмов, которые на протяжении многих лет выходят на стриминговые сервисы. По словам Леви, новая часть сделана с уважением к «бешеной фанатской базе».

При этом он отметил, что лента создана для развлечения. «Я не обязан приходить на него с предварительными исследованиями», — сказал режиссер.

«Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом киновселенной Marvel с рейтингом «только для взрослых». 22 апреля вышел трейлер ленты, который чуть лучше раскрывает и конфликт будущего блокбастера.

Из него становится ясно, что разговорчивый наемник в красном костюме пытается спасти свой мир от надвигающейся угрозы и зовет на помощь депрессивного Росомаху, чья вселенная по какой‑то причине уже мертва. Команду из них пробует создать агент Парадокс из Управления временными изменениями.

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