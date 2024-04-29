Жерара Депардье задержали по обвинению в домогательствах

Две женщины обвинили артиста в непристойном поведении и домогательствах во время съемок. Первый случай произошел в 2014 году на площадке фильма Жан-Пьера Моки «Le magicien et les siamois». Ассистентка Депардье заявила, что он гладил «ладонями по всему ее телу» и делал непристойные замечания, причем делал это еще во время встречи перед съемками, а после их начала не успокоился и предлагал девушке заняться сексом. В январе этого года она подала жалобу на актера по статье о «сексуализированном нападении со стороны лица, злоупотребляющего своим служебным положением».