Жерара Депардье задержали по обвинению в домогательствах. Актера поместили под стражу, пишет газета Le Figaro.
Утром 29 апреля полицейские вызвали Депардье на допрос, после чего его взяли под стражу в офисе 3-го округа судебной полиции Парижа. Адвокаты пока не комментируют эту новость.
Две женщины обвинили артиста в непристойном поведении и домогательствах во время съемок. Первый случай произошел в 2014 году на площадке фильма Жан-Пьера Моки «Le magicien et les siamois». Ассистентка Депардье заявила, что он гладил «ладонями по всему ее телу» и делал непристойные замечания, причем делал это еще во время встречи перед съемками, а после их начала не успокоился и предлагал девушке заняться сексом. В январе этого года она подала жалобу на актера по статье о «сексуализированном нападении со стороны лица, злоупотребляющего своим служебным положением».
Вторая ситуация возникла во время работы над лентой Жана Беккера «Зеленые ставни» в 2021 году. По словам 53-летней декораторки, актер схватил ее в коридоре, зажал между ног и сказал: «Я собираюсь засунуть свой большой зонтик тебе в ***** [вагину]», затем «грубо схватил ее» и «мял ее талию, живот, вплоть до груди». Она рассказала об этом коллегам в съемочной группе и те потребовали от Депардье извинений, которые он тут же принес. По ее обращению было запущено расследование.
В 2023 году 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов.