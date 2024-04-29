«Я требую извинений в соцсетях!»: авторы ребута «Winx Club» показали первый отрывок мультсериала

Сначала раздраженная чем‑то Блум яростно марает лист бумаги и откидывает в сторону, после чего тот внезапно загорается. Следом пламя охватывает и ее дневник, а также приводит к поломке лампы. Потушив едва не начавшийся пожар, девочка понимает, что обладает способностью управления огнем.