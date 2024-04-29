«Я требую извинений в соцсетях!»: авторы ребута «Winx Club» показали первый отрывок мультсериала

Студия Rainbow Group показала отрывок из будущего перезапуска «Клуба Винкс». Релиз мультсериала запланирован в следующем году.
Минутный ролик демонстрирует три разные сцены, позволяет оценить качество анимации будущего проекта и обращает внимание на мимику персонажей.
Сначала раздраженная чем‑то Блум яростно марает лист бумаги и откидывает в сторону, после чего тот внезапно загорается. Следом пламя охватывает и ее дневник, а также приводит к поломке лампы. Потушив едва не начавшийся пожар, девочка понимает, что обладает способностью управления огнем.
Затем авторы показывают небольшую пробежку героини по лесу, а также конфликт с одноклассницей, которая требует от нее публикации извинений в социальных сетях. Их диалог прерывает странное урчание, от которого девочки прячутся в кабинке туалета.
Это видео студия уже показывала на прошедшем Comic-Con в Бразилии, но с той демонстрации содержание заметно изменилось: освещение в кадре стало другим, переход между кадрами сделали более гладким, а также преобразилась одежда моделей и окружение героинь.
Фанаты также замечают, что видео вышло спустя 20 лет и 3 месяца с момента релиза первой серии оригинального мультсериала.