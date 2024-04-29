Поклонница Тейлор Свифт умерла от рака. Ее встреча со звездой вирусилась в соцсетях

«Мой ангел, такая сильная, такая храбрая, такая красивая. Ничто уже не будет прежним. Не забывай меня и, пожалуйста, найди способ дать мне знать, что с тобой все в порядке. Спокойной ночи, малышка, я люблю тебя — папа», — говорится в посте мачехи девочки Скарлетт Натали.