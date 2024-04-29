Поклонница Тейлор Свифт умерла от рака. Ее встреча со звездой вирусилась в соцсетях

9-летняя фанатка Тейлор Свифт Скарлетт Оливер умерла от рака. Девочка получила известность после того, как в сети завирусилась ее трогательная встреча со звездой.
Оливер умерла за несколько дней до 10-летия. У нее был диагностирован редкий неизлечимый рак мозга, известный как глиома высокой степени.
«Мой ангел, такая сильная, такая храбрая, такая красивая. Ничто уже не будет прежним. Не забывай меня и, пожалуйста, найди способ дать мне знать, что с тобой все в порядке. Спокойной ночи, малышка, я люблю тебя — папа», — говорится в посте мачехи девочки Скарлетт Натали.
Оливер попала на концерт Свифт 23 февраля. За день до этого Натали опубликовала пост с фотографией девочки с табличкой: «Тейлор, можно мне шляпу „22“? Пожалуйста». Певица регулярно раздает подписанные шляпы во время исполнения песни «22».
«Я надеюсь сделать это для моей прекрасной приемной дочери, но мне нужна помощь! 9-летней Скарлетт из Перта в октябре прошлого года поставили диагноз „глиома высокой степени“ — это очень агрессивный рак мозга, который не поддается лечению.
Прогноз был 12-18 месяцев с момента постановки диагноза. Она была абсолютным воином, пройдя через операции, облучение и другие виды лечения», — говорилось в посте, который дошел до Свифт и ее команды. Они организовали нахождение девочки у сцены.
Во время исполнения «22» Свифт подошла к Оливер, обняла ее, подарила шляпу и что‑то сказала. Видео этой трогательной встречи завирусилось в сети, его посмотрели 34,1 млн раз.