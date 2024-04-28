Девочка рассказала маме, что слышит монстров в спальне. В стене обнаружили 50 тыс. пчел

Ущерб от незваных жителей и работ по их выселению семья оценила в 20 тыс. долларов. Им придется заново изолировать всю стену, залатать маленькую дырку, через которую насекомые проникали в дом, менять провода, поскольку они все были меде. Примерно четыре недели дочь пары не сможет воспользоваться своей спальней — нужно убедиться, что пчелы не прилетят вновь.