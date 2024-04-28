Девочка рассказала маме, что слышит монстров в спальне. В стене обнаружили 50 тыс. пчел

В стенах и на чердаке 100-летнего фермерского дома в США жили свыше 50 тыс. пчел, о чем жильцы были в полном неведении. Насекомых обнаружили после того, как девочка рассказала маме, что слышит монстров в спальне, сообщает People.
Владелица дома Эшли Массис Класс сперва пыталась успокоить старшую дочь, когда та стала сообщать о монстрах в своей комнате. Недавно семья посмотрела «Корпорацию Монстров», и женщина была уверена, что девочка имеет ввиду монстров в шкафу.
Эшли и ее муж пытались объяснить дочери, что никаких чудовищ нет и даже дали распылитель с водой, назвав его «спреем от монстров». Но это не помогло, и у малышки начались «ночные кошмары», она продолжала говорить о монстрах в комнате.
Около месяца назад назад супруги заметили пчел на чердаке дома и позвонили в компанию по борьбе с вредителями. Там им сказали, что не опрыскивают медоносных пчел, поскольку они под угрозой исчезновения, тогда пара вызвала пчеловода.
Несколько специалистов не обнаружили в доме ничего странного, пока один из них не решил применить тепловизор. Увидев на экране тепловизора большое красное пятно, Эшли подумала, что это тело.
Но пчеловод предположил, что за стеной находится огромный улей и ударил молотком по стене. «Пчелы вылетели роем, как в фильме ужасов, — делится девушка. — Там были потоки пчел, и стена, по которой он ударил, сочилась медом».
Специалист вывел семью за дверь и вскрыл большую часть стены, чтобы оценить масштаб ситуации. Внутри оказался один из самых больших ульев, что он видел за свою 40-летнюю карьеру. «50 тыс. пчел роились как сумасшедшие в спальне моей дочери. Это был кошмар. Они разбрасывали мед повсюду, на все ее вещи», — отметила Эшли.
Специалисту потребовалось несколько дней, чтобы вытащить из стены всех насекомых. Несколько тысяч пчел погибли, поскольку лишились своей королевы, но большую часть обитателей улья удалось сохранить.
Ущерб от незваных жителей и работ по их выселению семья оценила в 20 тыс. долларов. Им придется заново изолировать всю стену, залатать маленькую дырку, через которую насекомые проникали в дом, менять провода, поскольку они все были меде. Примерно четыре недели дочь пары не сможет воспользоваться своей спальней — нужно убедиться, что пчелы не прилетят вновь.