Радиостанции объяснили отсутствие в эфире Пугачевой и «Би-2» общественным запросом

Медников считает, что сейчас «достаточно понятно, каким образом можно проследить согласие или несогласие на уровне подавляющего большинства аудитории». «С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир „Би-2“, даже если бы у нас была станция русского рока. Медиа не должно биться против общественных интересов», — заявил директор Русской медиагруппы.