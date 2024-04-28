Радиостанции объяснили отсутствие в эфире Пугачевой и «Би-2» общественным запросом

Аллу Пугачеву и «Би-2» перестали крутить на радио, поскольку слушатели стали требовать от артистов «социального согласия», заявил в интервью РБК управляющий директор Русской медиагруппы («Русское Радио», Monte Carlo, Maximum) Дмитрий Медников.
По его словам, личные взгляды «звезд» теперь имеют для аудитории большее значение. «Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим», — заявил он.
Медников считает, что сейчас «достаточно понятно, каким образом можно проследить согласие или несогласие на уровне подавляющего большинства аудитории». «С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир „Би-2“, даже если бы у нас была станция русского рока. Медиа не должно биться против общественных интересов», — заявил директор Русской медиагруппы.
Похожую позицию выразил Вадим Терещук, глава «ГПМ Радио» («Авторадио», Energy, «Юмор FM»). Отсутствие в эфире артистов, которые выразили несогласие с текущей политической обстановкой, он назвал осознанным решением.
«Если какой‑то артист высказывается плохо о моей стране, конечно, я не буду ставить его в эфир. Артисту платят деньги не за популистские высказывания, а за творчество. Имеет он право высказаться? Да. Но и аудитория имеет право на реакцию», — заявил Терещук.
Долю «выбывших из радиоэфиров» артистов он назвал незначительной. «Максимум десяток артистов, по разным причинам прекративших выступления. А у нас в ротации их больше тысячи», — цитирует его слова РБК.
Глава Европейской медиагруппы («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и другие станции) утверждает, что решение не ставить артистов «нельзя назвать политическим». «Просто аудитории они перестали быть интересны, а их музыка стала вызывать негативные эмоции», — заявляет он.
После начала военной операции на Украине ряд российских артистов были включены в реестр иноагентов. Среди них Земфира, рэпер Face, солист группы Little Big Илья Прусикин, Семен Слепаков, Борис Гребенщиков, Лева из «Би-2» и другие. Некоторые музыканты стали массово переносить и отменять концерты.