В Ираке за гомосексуальные связи ввели сроки до 15 лет тюрьмы

Парламент Ирака принял закон, который криминализирует однополые связи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.
Новые правила предполагают тюремные сроки от 10 до 15 лет за гомосексуальные отношения. За пропаганду гомосексуальности или проституции теперь в стране полагается не менее семи лет тюрьмы.
Закон также вводит сроки от одного до трех лет для мужчин, которые умышленно «одеваются женоподобно», и всех, кто совершает трансгендерный переход.
В тексте закона говорится, что он направлен на «защиту иракского общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму, охвативших мир». Документ поддержали в основном консервативные партии мусульман-шиитов, которые образуют в парламенте страны крупнейшую коалицию.
Изначально документ предусматривал за однополые контакты смертную казнь, но позже в него внесли поправки. Ранее в Ираке не было уголовной ответственности непосредственно за гомосексуальные связи, однако некоторые положения его уголовного кодекса использовались против ЛГБТ*.
США и европейские страны осудили новый закон. «Принятие иракским парламентом закона против ЛГБТ подтверждает ужасающую историю нарушений прав ЛГБТ в Ираке и наносит серьезный удар по фундаментальным правам человека», — заявила Раша Юнес, замдиректора программы по правам ЛГБТ в Human Rights Watch.
По информации портала Our World in Data, свыше 60 стран криминализируют однополые сексуальные отношения, а в более чем 130 странах такие контакты разрешены.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.