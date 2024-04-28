В Англии мальчик нашел на берегу редкого осьминога LEGO с попавшего в 1997 году в шторм корабля

В 1997 году контейнеровоз Tokio Express, направлявшийся в Нью-Йорк, попал в шторм в 30 километрах от берега графства Корнуолл. В результате за борт выпали 62 контейнера, в одном из которых находились новые детали конструктора LEGO. Местные жители до сих пор регулярно находят их и делятся фотографиями с единомышленниками. За десятки лет детали почти не изменились, ведь пластик разлагается в воде до 1300 лет.