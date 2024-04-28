В Англии мальчик нашел на берегу редкого осьминога LEGO с попавшего в 1997 году в шторм корабля

На берегу залива Маунтс-Бей в Великобритании 13-летний Лютаурас Чемолонскас обнаружил редкую деталь LEGO — осьминога, сообщает Sky News. Найденный LEGO-осьминог — одна из почти 5 млн деталек конструктора, которые оказались в море в 1997 году, когда грузовое судно попало в шторм.
Чемолонскас «охотился» за пластиковым осьминогом в течение двух лет, регулярно приходя на пляж в прибрежном городе Марасион со своими родителями. Всего за этот период мальчику удалось собрать 789 деталей LEGO, а еще множество окаменелостей.
Осьминоги считаются самыми ценными объектами с затопленного контейнера, поскольку этих деталей в нем находилось всего 4200 штук. Для сравнения: там было 352 тыс. пар ласт, 97,5 тыс. аквалангов и 92,4 тыс. мечей.
Трейси Уильямс, основавшая проект LEGO Lost At Sea (LEGO, затерянное в море), сказала, что за 18 лет поисков нашла лишь одного осьминога — в 1997 году. «Я думаю, что в осьминогах есть что‑то волшебное, — сказала она. — Их часто считают святым Граалем среди находок из этого транспортного контейнера».
По словам Уильямс, всего через два дня после находки Чемолонскаса еще одного осьминога LEGO нашли в городе Портлвене. «Я думаю, это произошло, поскольку у нас был сильный прилив в сочетании с мощным береговым ветром. Когда они сталкиваются, волны разрушают дюны на дне, и на берег выбрасывается много пластика», — пояснила она.
В 1997 году контейнеровоз Tokio Express, направлявшийся в Нью-Йорк, попал в шторм в 30 километрах от берега графства Корнуолл. В результате за борт выпали 62 контейнера, в одном из которых находились новые детали конструктора LEGO. Местные жители до сих пор регулярно находят их и делятся фотографиями с единомышленниками. За десятки лет детали почти не изменились, ведь пластик разлагается в воде до 1300 лет.