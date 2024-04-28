Мексиканец Роджелио Вилларреаль купил две пары сережек французского люксового бренда Cartier за 28 долларов, которые должны были стоить почти 28 000 долларов.
По его словам, он наткнулся на недорогие серьги, просмотривая соцсети. «Клянусь, меня прошиб холодный пот», — написал он, вспоминая тот момент.
Мужчина заказал сережки на сайте. Однако Cartier отказался признать покупку и предложил Вильярреалу вернуть деньги, а также бутылку хорошего шампанского и кожаный чехол для документов.
Мужчина отказался и решил обратиться в мексиканское агентство по защите прав потребителей, которое вынесло решение в его пользу. «Война окончена. Cartier подчинился», — написал он.
Осенью 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились дешевые билеты по 6500 и 20 тыс. рублей на Пхукет. Однако через несколько дней авиакомпания их аннулировала, сославшись на ошибку.