На Шэрон Стоун подали иск на 35 тыс. долларов из‑за прошлогоднего ДТП

Сегодня в 11:47
Фото: Amediateka

На Шэрон Стоун подали иск в суд за ущерб, который актриса якобы нанесла в результате ДТП в 2023 году. Об этом сообщает People.

В иске говорится, что Стоун спровоцировала столкновение, двигаясь слишком быстро и совершив небезопасный поворот на полосу движения истца Аманды Годепски, в результате чего два автомобиля столкнулись.

По словам пострадавшей, из‑за аварии она понесла «потерю заработной платы», «имущественный ущерб», «общий ущерб» и «потерю способности зарабатывать». Девушка также заявила, что ей пришлось оплатить медицинские расходы. Теперь Годепски требует выплатить компенсацию в размере 35 тыс. долларов (около 3,2 млн рублей).

Это не первый раз, когда на актрису подают иск. В 2012 году ее бывшая няня-филиппинка обратилась в суд из‑за нарушения трудового законодательства и уничижительные комментарии в адрес ее этнической принадлежности. Через год иск был урегулирован, условия не раскрывались.

В 2001 году у Стоун случился инсульт, после которого ее шансы на выживание составляли один процент. В результате разрыва позвоночной артерии у нее в течение девяти дней происходило кровоизлияние в мозг. С тех пор актриса постоянно принимает лекарства.

По словам Стоун, после инсульта она «потеряла все». «Я потеряла все свои деньги. Я потеряла опеку над своим ребенком. Я потеряла свою карьеру. Я потеряла все те вещи, которые, как ты считаешь, являются твоей настоящей личностью и твоей жизнью. Я так и не смогла вернуть большую часть этого, но я смирилась», — сказала актриса.

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