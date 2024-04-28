На Шэрон Стоун подали иск на 35 тыс. долларов из‑за прошлогоднего ДТП

По словам Стоун, после инсульта она «потеряла все». «Я потеряла все свои деньги. Я потеряла опеку над своим ребенком. Я потеряла свою карьеру. Я потеряла все те вещи, которые, как ты считаешь, являются твоей настоящей личностью и твоей жизнью. Я так и не смогла вернуть большую часть этого, но я смирилась», — сказала актриса.