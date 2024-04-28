В Норвегии туриста оштрафовали за то, что он слишком близко подошел к моржу

В Норвегии туриста оштрафовали на 12 500 норвежских крон (около 104 тыс. рублей) за приближение к моржу на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает VG.
По данным местных властей, мужчина вышел на лед, чтобы сфотографировать животное, но приблизился слишком близко.
На архипелаге Шпицберген действует закон, согласно которому любое передвижение должно осуществляться таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде и культурным памятникам.
По данным Норвежского полярного института, на архипелаге Шпицберген моржи были практически вымершими до тех пор, пока в 1952 году их не стали охранять законом.
Несмотря на это, количество моржей в регионе по-прежнему невелико, и они занесены в норвежский Красный список, в котором указаны виды, находящиеся под угрозой исчезновения.