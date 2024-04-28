Лувр планирует перенести «Мону Лизу» в подвал, чтобы снизить недовольство туристов

Руководство парижского музея Лувр рассматривает возможность переноса «Моны Лизы» в отдельное помещение на цокольном этаже. Об этом рассказала директор Лувра Лоранс де Кар в эфире радиостанции France Inter.
Ежедневно посмотреть на картину приходят около 25 тыс. человек. Чтобы увидеть шедевр, посетителям необходимо отстоять очередь на вход в зал. В среднем у каждого человека есть всего 50 секунд, чтобы посмотреть на полотно.
В феврале сервис CouponBirds проанализировал 18 тыс. отзывов и признал «Мону Лизу» самым разочаровывающим произведением искусства. «Нам кажется, что мы не справляемся со своей работой. Перемещение „Моны Лизы“ в отдельную комнату могло бы положить конец разочарованию публики», — сказала Лоранс де Кар.
Новая подземная комната станет частью будущей реконструкции «Большого Лувра» и нового входа в музей. Планируется, что таким образом посетители минуют вход через стеклянную пирамиду и попадут прямо в подземные помещения: одно — для «Моны Лизы», а другое — для временных выставок.