На аукцион выставили часы самого богатого пассажира «Титаника»

Сегодня в 20:03
Фото: Henry Aldridge & Son Ltd

На аукцион Henry Aldridge & Son в Уилтшире выставили золотые часы самого богатого пассажира «Титаника».

Стартовая цена лота составляет 150 тыс. фунтов стерлингов. Часы принадлежали бизнес-магнату Джону Джейкобу Астору IV — члену американской семьи Астор.

Бизнесмен утонул в возрасте 47 лет вместе с «Титаником», после того как помог своей беременной жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку. В последний раз его видели курящим сигарету и беседующим с одним из пассажиров.

Его тело подняли со дна Атлантического океана через семь дней после затопления корабля. При нем нашли карманные часы Waltham из 14-каратного золота с выгравированными инициалами JJA.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, на момент затопления «Титаника» Астор считался одним из самых богатых людей в мире. На тот момент его состояние было около 87 млн долларов. Олдридж назвал часы «уникальной частью истории „Титаника“ и одним из самых важных произведений часовой истории, связанных с самым знаменитым кораблем в мире».

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