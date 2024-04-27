«Виноваты вы и прогнившая система»: посмотрите трейлер «Приговора», триллера в духе «Слова пацана»

Кинокомпания «Вольга» показала трейлер казахстанско-кыргызстанского триллера «Приговор». Криминальная драма в духе «Слова пацана» выйдет в широкий прокат 16 мая.
Сюжет картины основан на реальных событиях и переносит зрителей в 2009 год и небольшой кыргызстанский город на берегу Иссык-Куля. В центре — история подростков Актана и Кубы, которые ввязываются в конфликт с сыном местного депутата Аланом, оказываются вынуждены прийти в зал суда с оружием и захватить его.
Над лентой поработала команда, поставившая громкий веб-сериал «Черный двор», который с «Приговором» роднит временной период. Режиссером вновь стал Диас Бертис, он же написал сценарий. В главных ролях здесь играют Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин и Айбар Салы, ранее участвовавшие в многосерийном проекте.
Фильм уже показали в рамках Московского международного кинофестиваля, там он получил похвальные отзывы критиков и зрителей. Сейчас у картины средняя оценка в 7,9 балла при 1700 оценках на «Кинопоиске».