«Виноваты вы и прогнившая система»: посмотрите трейлер «Приговора», триллера в духе «Слова пацана»

Сюжет картины основан на реальных событиях и переносит зрителей в 2009 год и небольшой кыргызстанский город на берегу Иссык-Куля. В центре — история подростков Актана и Кубы, которые ввязываются в конфликт с сыном местного депутата Аланом, оказываются вынуждены прийти в зал суда с оружием и захватить его.