Черная собака стала полностью белой за 2,5 года из‑за витилиго

Этот диагноз псу поставили в конце 2021 года. Сначала Смит заметил небольшие белые пятна вокруг глаз, носа и подбородка Бастера, но через девять месяцев после постановки диагноза морда собаки была полностью усеяна пятнами. Тогда он поделился снимком собаки на реддите. Там его активно поддержало сообщество.