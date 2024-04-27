Черная собака стала полностью белой за 2,5 года из‑за витилиго

Пользователь Reddit Мэтт Смит рассказал, что за 2,5 года его черный пес Бастер стал полностью белым из‑за витилиго — заболевания, при котором кожа и шесть теряют естественный пигмент.
Этот диагноз псу поставили в конце 2021 года. Сначала Смит заметил небольшие белые пятна вокруг глаз, носа и подбородка Бастера, но через девять месяцев после постановки диагноза морда собаки была полностью усеяна пятнами. Тогда он поделился снимком собаки на реддите. Там его активно поддержало сообщество.
«В любом случае выглядит великолепно. И, к счастью, собаки не стесняются, поэтому он просто живет своей веселой маленькой жизнью в неведении», — u/HobbesNJ.
В течение 2,5 лет Смит фиксировал изменения Бастера, а затем опубликовал снимки в соцсетях. «Если бы вы не показали переход, я бы никогда в это не поверил», — написал один из пользователей.