Директора школы заподозрили в расизме к ученикам. Оказалось, его с подставил физрук с помощью ИИ

На записи голос Эйсворта говорит, что ему приходится «мириться» с «неблагодарными черными детьми, которые не могут сдать контрольные даже на двойку», и черными учителями, которых «не стоило нанимать». Затем он добавляет, что его «тошнит от неадекватности этих людей», и если он «получит еще хоть одну жалобу от еще хоть одного еврея в районе, он даже не станет их слушать и «займет противоположную сторону».