Релиз «Крейвена-охотника» перенесли с августа на декабрь

Теперь релиз ленты состоится 13 декабря вместо 30 августа. Это уже четвертый перенос «Крейвена-охотника». Изначально лента должна была выйти в 2023 году.
Причина переноса не уточняется. На более поздний срок также сдвинулся релиз перезапуска «Каратэ-пацана» — с 13 декабря на 30 мая 2025 года.
В «Крейвене-охотнике» в роли злодея снялся Аарон Тейлор-Джонсон. Ранее он играл персонажа Ртуть в киноленте «Мстители: Эра Альтрона». В актерский состав также вошли Ариана ДеБос, Расселл Кроу, Фред Хечингер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт и Леви Миллер.
Постановкой картины занимался Дж.-С.Чандор по сценарию Артура Маркама, Мэтта Холлоуэя и Ричарда Уэнка. В качестве продюсеров выступили Ави Арад и Мэтт Толмак.
В комиксах Крейвен встречался с Веномом и Черной Пантерой, а также являлся одним из самых известных врагов Человека-паука. Он дебютировал в комиксах в 1964 году, в 15-м номере «The Amazing Spider-Man». Персонажа создали Стэн Ли и Стив Дитко.