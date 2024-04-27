Релиз «Крейвена-охотника» перенесли с августа на декабрь

В комиксах Крейвен встречался с Веномом и Черной Пантерой, а также являлся одним из самых известных врагов Человека-паука. Он дебютировал в комиксах в 1964 году, в 15-м номере «The Amazing Spider-Man». Персонажа создали Стэн Ли и Стив Дитко.