В Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков

«Сейчас в Москве прошел дождь, он был интенсивный, летний, всего за час выпало от 8 до 11 мм осадков. На ВДНХ выпало 11,4 мм — это около 30% месячной нормы. Всего за один час. Это настоящий летний ливень, местами он был с грозой», — говорит он.