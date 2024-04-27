В Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков

Сегодня в 11:48
Фото Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

В Москве идет сильный ливень. По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца за день выпадет около 30% месячной нормы осадков.

В комментарии агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дождь по-настоящему летним.

«Сейчас в Москве прошел дождь, он был интенсивный, летний, всего за час выпало от 8 до 11 мм осадков. На ВДНХ выпало 11,4 мм — это около 30% месячной нормы. Всего за один час. Это настоящий летний ливень, местами он был с грозой», — говорит он.

По словам метеоролога, дожди пройдут еще до полудня, потом ожидается перерыв, а после — снова осадки, но уже не такие интенсивные. До 1 мая в столице прогнозируется ясная погода и преимущественно без осадков, добавил он.

Жители Москвы делятся роликами с подтопленных улиц. курьеры доставки, автомобили и электробусы ездят по дорогам среди масс воды. Ролики появляются из разных районов города, в том числе Измайлово, Гольяново, Тверского, Пресненского, Басманного, Лефортово и других.

На станции метро «Белорусская» горожане ждут у выхода на поверхность и не рискуют выходить на улицу.

В МЧС автомобилистов призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах снизить скорость, избегать резких маневров и парковаться подальше от деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В департаменте ЖКХ столицы пишут, что из‑за непогоды на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток»

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами