В Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков

В Москве идет сильный ливень. По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца за день выпадет около 30% месячной нормы осадков.
В комментарии агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дождь по-настоящему летним.
«Сейчас в Москве прошел дождь, он был интенсивный, летний, всего за час выпало от 8 до 11 мм осадков. На ВДНХ выпало 11,4 мм — это около 30% месячной нормы. Всего за один час. Это настоящий летний ливень, местами он был с грозой», — говорит он.
По словам метеоролога, дожди пройдут еще до полудня, потом ожидается перерыв, а после — снова осадки, но уже не такие интенсивные. До 1 мая в столице прогнозируется ясная погода и преимущественно без осадков, добавил он.
Жители Москвы делятся роликами с подтопленных улиц. курьеры доставки, автомобили и электробусы ездят по дорогам среди масс воды. Ролики появляются из разных районов города, в том числе Измайлово, Гольяново, Тверского, Пресненского, Басманного, Лефортово и других.
На станции метро «Белорусская» горожане ждут у выхода на поверхность и не рискуют выходить на улицу.
В МЧС автомобилистов призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах снизить скорость, избегать резких маневров и парковаться подальше от деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
В департаменте ЖКХ столицы пишут, что из‑за непогоды на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток»