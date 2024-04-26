СМИ: режиссер Рэндалл Эмметт снял фильм под новым именем после обвинений в жестоком обращении

В 2022 году бывшая невеста кинематографиста Лала Кент обвинила его в адьюльтере во время ее беременности. Тогда же на стрим-сервисе Hulu вышел документальный фильм, рассказывающий об обвинениях Эмметта в насилии над женщинами и жестоком обращении с партнерами по бизнесу, ассистентами и коллегами.