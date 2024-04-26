СМИ: режиссер Рэндалл Эмметт снял фильм под новым именем после обвинений в жестоком обращении

Сегодня в 02:08
Кадр: ScreenSlam/YouTube

Кинопродюсер и режиссер Рэндалл Эмметт, известный по лентам «Полночь на злаковом поле» и «Гнев во спасение», снял новый фильм под псевдонимом после обвинений в жестоком обращении с коллегами. Об этом написал Los Angeles Times.

Издание утверждает, что кинематографист выпустил картину «Сорвать банк» с Джоном Траволтой в главной роли под именем Айвз. Эммет, как заявило СМИ, использует этот же псевдоним для второй части боевика.

По информации газеты, Айвз также планировал снимать фильм «Непробиваемый» с Сильвестром Сталлоне, но незадолго до начала съемок его заменил дебютант Джастин Роутт. Он, впрочем, как утверждает реквизитор Стив Ноэлл, «ничего не режиссировал» во время работы над картиной в Миссисипи.

«Он просто был там. Рэндалл был тем, кто все руководил», — пояснил Ноэлл. Эмметт пока никак не прокомментировал эту информацию.

Рэндалл Эмметт работал в качестве продюсера над такими хитами как «Ужас Амитивилля», «16 кварталов», «Плетеный человек», «Право на убийство», «Патруль», «План побега», «Эверест», «Ирландец» и «Дедушка нелегкого поведения».

Он также создавал малобюджетные боевики, предлагая звездам киноиндустрии огромные гонорары за небольшую работу. Продюсерская компания Emmett/Furla Oasis обанкротилась несколько лет назад из‑за многочисленных исков, связанных с неоплаченными счетами.

В 2022 году бывшая невеста кинематографиста Лала Кент обвинила его в адьюльтере во время ее беременности. Тогда же на стрим-сервисе Hulu вышел документальный фильм, рассказывающий об обвинениях Эмметта в насилии над женщинами и жестоком обращении с партнерами по бизнесу, ассистентами и коллегами.

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