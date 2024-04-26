Звезда «Академии „Амбрелла“» Дэвид Кастанеда сыграет мексиканского певца Чалино Санчеса

Актер Дэвид Кастанеда, известный по роли Диего в сериале «Академия „Амбрелла“», сыграет главную роль в байопике мексиканского певца Чалино Санчеса. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет называться «Чалино». Ее съемки запланированы на конец 2024 года. По информации СМИ, Кастанеда еще не подписал контракт, но уже успешно прошел прослушивание и в течение нескольких месяцев обсуждает свое участие в проекте.
Фильм о Санчесе планировали создать в Голливуде на протяжении уже нескольких лет. В 2020 году в рамках лаборатории сценаристов и режисеров фестиваля «Сандэнс» Хесус Селайя написал первый драфт текста картины.
Теперь он выступит режиссером байопика. Кинематографист намерен рассказать историю антигероя, который стал суперзвездой и приобрел легендарный статус благодаря своему вкладу в популяризацию поджанра наркокорридос.
Розалино Санчес Феликс, ставший известным как Чалино, родился в мексиканском Синалоа и вырос в обстановке насилия. Он переехал в Лос-Анджелес, где случайно начал карьеру в качестве музыканта. Популярность пришла к артисту, поскольку он бесстрашно обращался в своих текстах к властям.
Несмотря на успешную творческую деятельность, Чалино не расстался с миром криминала и нажил врагов. В 1992 году певца убили во время выступления в его родном городе. Чалино был 31 год.