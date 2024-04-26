Фильм «Стыд» стал победителем Московского международного кинофестиваля

Стали известны лауреаты 46-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз получил фильм «Стыд» мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо, сообщили в телеграм-канале ММКФ.
Он получил «Золотого Святого Георгия» за лучшую картину фестиваля. Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу присвоили иранской ленте «Дыхание холода» Нахида Азизи Седига. Она же получила приз зрительских симпатий.
Спецприз жюри вручили фильму «Нирвана» Асифа Ислама из Бангладеша. Лучшим исполнителем мужской роли стал Хуан Рамон Лопес из «Стыда», а в женской категории победила марике Бейкирх — она снялась в немецкой картине «Шлимазл».
В категории «Русские премьеры» жюри выделило фильм «Лгунья» Юлии Трофимовой. Особого упоминания удостоился «Евгений Телегин». Лучшим документальным проектом стала «Ладья» Сэма Калантари, особо упомянули «Мэй» и «Я иду домой».
Среди короткометражных лент победителем стал фильм «Партнеры» испанского режиссера Хосе Марии Флореса. Российские кинокритики удостоили своего приза «Стыд», а также отметили дипломом картину «Мартин читает Коран» Юрия Сауле.
Приз жюри Гильдии неигрового кино и телевидения достался «Мэй» Ло Дун. Призы федерации кинклубов вручили фильмам «Мартин читает Коран», «Надо снимать фильмы о любви» (в конкурсе «Русские премьеры») и «Ладья» (в конкурсе документалистики). Особого упоминания удостоился «Ненормальный» Ильи Маланина.
Кроме того, «Дыхание холода» получило специальное упоминание жюри NETPAC, а проект «Надо снимать фильмы о любви» — приз жюри NETPAC «За отражение нежности в водах реки Ганг».