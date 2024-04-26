Фильм «Стыд» стал победителем Московского международного кинофестиваля

Спецприз жюри вручили фильму «Нирвана» Асифа Ислама из Бангладеша. Лучшим исполнителем мужской роли стал Хуан Рамон Лопес из «Стыда», а в женской категории победила марике Бейкирх — она снялась в немецкой картине «Шлимазл».