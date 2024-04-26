Google позволил ученикам, практикующим английский язык, тренировать навык разговора с ИИ

Google добавил функцию разговора на английском языке с искусственным интеллектом. Она поможет тем, кто изучает язык и хочет попрактиковаться в устной речи, сообщает TechCrunch.
Компания анонсировала функцию еще в октябре 2023 года, но к этому моменту довела ее до возможности строить диалог. Практика английского языка доступна для пользователей Search Labs в Аргентине, Колумбии, Индии, Мексике, Венесуэле и Индонезии.
У Google нет учебной программы или системы повышения уровня языка, как у Duolingo. Google утверждает, что практика с ботом на основе ИИ также поможет определять слова или спряжения, которые лучше всего применять в контексте разговора.
Google не стала первопроходцем в изучении языков с помощью ИИ. Так, Duolingo добавил в свое приложение чат-бота в 2016 году, а в прошлом интегрировал GPT-4.
Google не уточнила, каковы ее планы по развитию программ изучения языков и появится ли функция разговорной практики у пользователей из других стран. Пока что практика с ИИ находится на стадии тестирования.