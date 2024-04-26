Эмма Стоун хотела бы, чтобы к ней обращались по ее настоящему имени — Эмили

Сегодня в 21:46
Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube

Американская актриса Эмма Стоун, известная по фильмам «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла», хотела бы, чтобы к ней обращались по ее настоящему имени — Эмили. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter.

Актриса известна в Голливуде под сценическим псевдонимом. Она взяла его, поскольку в профсоюзе артистов уже состояла артистка с именем Эмили Стоун. Однако она так и не приобрела столь широкой известности, как звезда «Круэллы».

Коллега Стоун по сериалу «Проклятие» Нейтан Филдер поделился, что он и другие члены съемочной группы проекта называют актрису по имени, которое она получила при рождении.

«Ее зовут Эмили, но в профессиональном плане она известна как Эмма. Поэтому, когда есть люди, которые ее не знают, я говорю Эмма. Но с этого момента я буду называть ее Эмили», — отметил Филдер.

Стоун отметила, что ее устраивает имя Эмма. Но если кто‑то из поклонников назвал бы ее Эмили, она бы посчитала это милым. «Я бы хотела быть Эмили», — подчеркнула актриса.

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