Американская актриса Эмма Стоун, известная по фильмам «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла», хотела бы, чтобы к ней обращались по ее настоящему имени — Эмили. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter.
Актриса известна в Голливуде под сценическим псевдонимом. Она взяла его, поскольку в профсоюзе артистов уже состояла артистка с именем Эмили Стоун. Однако она так и не приобрела столь широкой известности, как звезда «Круэллы».
Коллега Стоун по сериалу «Проклятие» Нейтан Филдер поделился, что он и другие члены съемочной группы проекта называют актрису по имени, которое она получила при рождении.
«Ее зовут Эмили, но в профессиональном плане она известна как Эмма. Поэтому, когда есть люди, которые ее не знают, я говорю Эмма. Но с этого момента я буду называть ее Эмили», — отметил Филдер.
Стоун отметила, что ее устраивает имя Эмма. Но если кто‑то из поклонников назвал бы ее Эмили, она бы посчитала это милым. «Я бы хотела быть Эмили», — подчеркнула актриса.