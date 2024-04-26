В Екатеринбурге мужчина инсценировал вооруженное нападение, чтобы сделать предложение девушке

В Екатеринбурге мужчина инсценировал вооруженное нападение на свою машину, чтобы сделать предложение девушке необычным образом. Об этом написал портал E1.ru.
Будущие молодожены и их приятели передвигались по трассе на двух легковых машинах. В момент, когда они остановились на обочине, к ним подъехали еще три автомобиля, в том числе фургон.
Из машин выбежали мужчины в черной одежде с оружием в руках. Они начали стрелять в воздух и вытащили остановившихся автомобилистов из их транспорта. «Злоумышленники» притворились, что бьют двух мужчин.
После этого они взялись за девушек. Их вывели из машин, при этом одна из них громко кричала. И в этот момент организовавший все действо жених опустился на колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.
Девушка ответила на предложение согласием, хотя и пообещала «убить» будущего мужа. По словам участников пранка, невеста и ее подруга были в шоке. Вторая девушка расплакалась.
Жених признался, что идею сюрприза подсказал ему друг. «Мы специально выбрали место не в городе, чтобы не потревожить мирных автомобилистов. На видео видно, что в руках петарды. А автоматы страйкбольные», — рассказал он.
Невеста поделилась, что была сильно напугана. «Эмоции остались на всю оставшуюся жизнь, никогда не думала, что буду в такой ситуации. Было очень страшно в самом начале», — рассказала девушка.