В Екатеринбурге мужчина инсценировал вооруженное нападение, чтобы сделать предложение девушке

Сегодня в 20:07
Фото: e1_news/Telegram

В Екатеринбурге мужчина инсценировал вооруженное нападение на свою машину, чтобы сделать предложение девушке необычным образом. Об этом написал портал E1.ru.

Будущие молодожены и их приятели передвигались по трассе на двух легковых машинах. В момент, когда они остановились на обочине, к ним подъехали еще три автомобиля, в том числе фургон.

Из машин выбежали мужчины в черной одежде с оружием в руках. Они начали стрелять в воздух и вытащили остановившихся автомобилистов из их транспорта. «Злоумышленники» притворились, что бьют двух мужчин.

После этого они взялись за девушек. Их вывели из машин, при этом одна из них громко кричала. И в этот момент организовавший все действо жених опустился на колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

Девушка ответила на предложение согласием, хотя и пообещала «убить» будущего мужа. По словам участников пранка, невеста и ее подруга были в шоке. Вторая девушка расплакалась.

Жених признался, что идею сюрприза подсказал ему друг. «Мы специально выбрали место не в городе, чтобы не потревожить мирных автомобилистов. На видео видно, что в руках петарды. А автоматы страйкбольные», — рассказал он.

Невеста поделилась, что была сильно напугана. «Эмоции остались на всю оставшуюся жизнь, никогда не думала, что буду в такой ситуации. Было очень страшно в самом начале», — рассказала девушка.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами