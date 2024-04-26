27 апреля петербургский проект Kuznyahouse запустит в свой первый рейс круизный лайнер по Москве-реке. Гостей ждут вкусная еда и приятная музыка.
Двухпалубный лайнер отправится от причала на Фрунзенской набережной, 46 и проплывет мимо Парка Горького и Нескучного сада, Дома на набережной и Красного октября, Дома Перцовой и храма Христа Спасителя, Памятника Петру I и Кремля, а затем вернется обратно. Планируется пять рейсов в день: в 12:00, 14:45, 17:30, 20:30, 23:30. Продолжительность дневных и вечерних рейсов — два часа, ночного рейса — два с половиной часа.
В программе круиза входят гастрономия и бар, мультижанровая музыка, фортепианные вечера, коктейльные вечеринки и танцы на верхней палубе. Шеф-повар Руслан Закиров разработал специальное меню в морской стилистике, использовав сезонные овощи и рыбу.
За музыку отвечает ведущая «Серебряного дождя» Таня Андрианова и арт-директор Kuznyahouse Кирилл Сергеев. На вечерних рейсах выступят клавишник «Звуков Му», участник группы «Елка», молодые авангардные исполнители и диджеи.
Cruise 2 by Kuznyahouse — это продолжение одноименного проекта (Cruise by Kuznyahouse) в Петербурге. На своей родине круизные рейсы Kuznyahouse стали символом города, а в Москве аналог ему нет, рассказали организаторы.
Вход на борт стоит от 1500 до 2500 рублей в зависимости от выбранного рейса, детский билет обойдется за 800 рублей. Еда и напитки на лайнере оплачиваются отдельно. На рейсах в 20.30 и 23.30 действует депозитная система — 5000 рублей на стол до 3-х человек. Посмотреть расписание рейсов можно здесь.