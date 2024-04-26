Двухпалубный лайнер отправится от причала на Фрунзенской набережной, 46 и проплывет мимо Парка Горького и Нескучного сада, Дома на набережной и Красного октября, Дома Перцовой и храма Христа Спасителя, Памятника Петру I и Кремля, а затем вернется обратно. Планируется пять рейсов в день: в 12:00, 14:45, 17:30, 20:30, 23:30. Продолжительность дневных и вечерних рейсов — два часа, ночного рейса — два с половиной часа.