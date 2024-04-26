В США мужчину приговорили к принудительной кастрации за изнасилование 14-летней девочки

В США, штат Луизиана, 54-летнего Гленна Салливана-старшего приговорили к 50 годам тюрьмы и физической кастрации за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщает People.
«Сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних — самые злостные преступления, которые мы преследуем. Хочу сказать, что три человека были приговорены к химической кастрации, но, насколько мне известно, это первый случай физической кастрации», — сказал помощник окружного прокурора.
В июле 2022 года пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что Салливан неоднократно насиловал ее, когда ей было 14 лет. В итоге девушка забеременела и тест ДНК доказал виновность мужчины. Полицейским также удалось выяснить, что Салливан угрожал девушке и ее семье, чтобы они не рассказывали об изнасилованиях.
17 апреля Салливан признал себя виновным. В США мужчины, которых кастрируют по решению суда, могут выбрать химическую кастрацию или хирургическое удаление яичек. Осужденный выбрал последнее.