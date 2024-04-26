В США мужчину приговорили к принудительной кастрации за изнасилование 14-летней девочки

В июле 2022 года пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что Салливан неоднократно насиловал ее, когда ей было 14 лет. В итоге девушка забеременела и тест ДНК доказал виновность мужчины. Полицейским также удалось выяснить, что Салливан угрожал девушке и ее семье, чтобы они не рассказывали об изнасилованиях.