Дети из «Миссис Даутфайр» воссоединились спустя 30 лет после выхода фильма

Сегодня в 13:46
Фото: Twentieth Century Fox

Дети из фильма «Миссис Даутфайр» встретились спустя 30 лет после выхода фильма. Они опубликовали совместную фотографию.

«Мара Уилсон и Мэттью Лоренс до сих пор чувствуют себя моими братом и сестрой — даже спустя 30 лет после съемок», — написала Лиза Якуб, исполнившая роль Лидии Хиллард, старшего ребенка.

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© Фото: @marawilson
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«Миссис Даутфайр» рассказывает о безработном актере озвучивания Дэниеле Хилларде. Его жизнь терпит крах: попытки найти работу заканчиваются провалом, а жена Миранда подает на развод.

Теперь ему можно видеть детей только раз в неделю. Но Дэниел находит выход: он переодевается в женское платье и, представившись миссис Даутфайр, нанимается к своей бывшей жене в качестве домработницы. Главную роль исполнил Робин Уильямс.

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