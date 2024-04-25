Стив Кэрелл и Тина Фей появятся в комедийном сериале «Четыре сезона» на Netflix

Сегодня в 20:00
Фото: кадр из шоу «The Late Show with Stephen Colbert»/YouTube

Американские актеры Стив Кэрелл («Охотник на лис», «Офис») и Тина Фей («Дрянные девчонки», «Убийства в одном здании») снимутся в комедийном сериале «Четыре сезона». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет основан на фильме «Времена года» 1981 года, который получил четыре номинации на «Золотой глобус». В нем снимались Алан Алда и Кэрол Бернетт, Алда также выступил автором ленты.

Фей разработает телеадаптацию картины с бывшими коллегами по «Студии 30» Лэнгом Фишером и Трейси Уигфилд — вместе они напишут сценарий проекта. Какую роль сыграет в нем Кэрелл, не раскрывается.

Оригинальный фильм рассказывал историю трех пар, которые каждый сезон проводят отпуск вместе. Сериал, вероятно, перескажет этот же сюжет, но уже с другими действующими лицами.

Продюсерами шоу (помимо Фей, Фишера и Уигфилд) станут Дэвид Майнер, Эрик Гуриан, Джефф Ричмон и Марисса Брегман. Также продюсированием проекта займется Алан Алда. Сериал выйдет на Netflix в конце 2024 года.

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