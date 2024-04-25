Стив Кэрелл и Тина Фей появятся в комедийном сериале «Четыре сезона» на Netflix

Американские актеры Стив Кэрелл («Охотник на лис», «Офис») и Тина Фей («Дрянные девчонки», «Убийства в одном здании») снимутся в комедийном сериале «Четыре сезона». Об этом сообщил Deadline.
Проект будет основан на фильме «Времена года» 1981 года, который получил четыре номинации на «Золотой глобус». В нем снимались Алан Алда и Кэрол Бернетт, Алда также выступил автором ленты.
Фей разработает телеадаптацию картины с бывшими коллегами по «Студии 30» Лэнгом Фишером и Трейси Уигфилд — вместе они напишут сценарий проекта. Какую роль сыграет в нем Кэрелл, не раскрывается.
Оригинальный фильм рассказывал историю трех пар, которые каждый сезон проводят отпуск вместе. Сериал, вероятно, перескажет этот же сюжет, но уже с другими действующими лицами.
Продюсерами шоу (помимо Фей, Фишера и Уигфилд) станут Дэвид Майнер, Эрик Гуриан, Джефф Ричмон и Марисса Брегман. Также продюсированием проекта займется Алан Алда. Сериал выйдет на Netflix в конце 2024 года.