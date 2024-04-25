Эми Адамс снимется в драме «У моря» от создателей «Фрагментов женщины»

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Прибытие» и «Зачарованная», снимется в драме «У моря» («At the Sea») . Об этом сообщил Deadline.
Фильм создадут режиссер Корнель Мундруцо и сценаристка Ката Вебер, известные по лентам «Фрагменты женщины» и «Белый бог». Разработкой картины займутся Hammerstone Studios, Ryder Picture Company и AR Content.
Кинематографисты расскажут историю женщины по имени Лаура, которая возвращается к своей семье после долгой реабилитации. Приехав в летний домик, принадлежащий ее родным, героиня вспоминает жизнь, которую оставила позади.
Адамс исполнит роль Лауры. Ее героиня вынуждена будет начать следующую главу в своей истории, и в ней больше не окажется карьеры, сделавшей ее знаменитой, огромного состояния и самого важного — идентичности.
Съемки драмы начнутся в Бостоне в июне. Ее продюсером выступит Александр Роднянский* («Нелюбовь», «Левиафан»). Среди других продюсеров — Стюарт Манашил («Ирма Веп»), Аарон Райдер, Эндрю Светт, Алекс Лебовичи, Джон Окс, Виктория Петраньи («Солнцестояние») и Корнель Мундруцо.
Финансировать картину будут AR Content, Пол Дж.Диас и Hammerstone Studios. В числе специалистов, которые поработают над «У моря», будут Пол Дж.Диас, Мария Бриз, Ли Брода, Джефф Райс, Майкл Куписк, Зсофи Облат и Рейчел Рубин.
* Роднянский А.Е. включен Минюстом в реестр иноагентов.