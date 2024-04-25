24–26 мая в московском лофт-квартале «Товарищество Рябовской мануфактуры» пройдет фестиваль креативных индустрий «Спички». Будут лекции, живая музыка, маркет и выставка современного искусства. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в творческом объединении «Спички», которое устраивает ивент.
На территории феста расположатся четыре лектория, где c паблик-токами выступят представители бизнеса, искусства, медиа и архитектуры. Имена спикеров организаторы раскроют позже.
Музыкальная программа займет две сцены — главную и малую (для начинающих исполнителей). В лайнапе — The Limba, «Сёстры», «тима ищет свет», «Элли на маковом поле», «Золотые зубы», Lavblast, Armich, VLNY и другие.
На выставке самого современного искусства будут как уникальные инсталляции, созданные вместе с художниками, так и произведения, предоставленные галереями. В зоне маркета популярные и локальные бренды разместят свои корнеры. Фуд-зона фестиваля разрабатывалась с несколькими гастропроектами.
Билеты можно купить на «Афише». Обладателям VIP-билетов будет доступна специальная зона с секретными мероприятиями и бизнес-нетворкингом.