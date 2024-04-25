На выставке самого современного искусства будут как уникальные инсталляции, созданные вместе с художниками, так и произведения, предоставленные галереями. В зоне маркета популярные и локальные бренды разместят свои корнеры. Фуд-зона фестиваля разрабатывалась с несколькими гастропроектами.