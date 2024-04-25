«Апокалипсис сегодня» и «Дуэлянты»: Кайл МакЛоклен из «Твин Пикса» назвал любимые фильмы

Из него следует, что фаворитами Купера были бы «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Лора», «Суспирия» и «Синий бархат», МакДугала — «Без обид», «Американский пирог», «Сорокалетний девственник» и «Девушка по соседству».