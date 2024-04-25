«Апокалипсис сегодня» и «Дуэлянты»: Кайл МакЛоклен из «Твин Пикса» назвал любимые фильмы

Звезда «Твин Пикса» Кайл МакЛоклен зарегистрировался на Letterboxd и назвал свои четыре любимых фильма.
В список попали «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, «Бегущий по лезвию» и «Дуэлянты» Ридли Скотта, а также «Лодка» Вольфганга Петерсена.
Еще актер создал четыре списка любимых фильмов своих персонажей из «Твин Пикса» (Дейл Купер), «Секса в большом городе» (Трей МакДугал), «Отчаянных домохозяек» (Орсон Ходж) и «Как я встретил вашу маму» (капитан).
Из него следует, что фаворитами Купера были бы «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Лора», «Суспирия» и «Синий бархат», МакДугала — «Без обид», «Американский пирог», «Сорокалетний девственник» и «Девушка по соседству».
Ходж смотрел бы «Компрометирующие позы», «Магазинчик ужасов», «Цветок кактуса» и «Свадебную вечеринку», а капитан — «Титаник», «Челюсти», «Броненосец „Потемкин“» и «Морской бой».