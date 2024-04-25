Ранее похожим образом издательство «Альпина Паблишер» отцензурировала книгу Марка Мэнсона «Все херово». В частности, в книге закрасили черным сравнения СССР с нацистской Германий, фрагмент о «зверствах, которые Советы творили в военное время» и описание действий советской армии в Польше. В издательстве объяснили правки законом, который запрещает публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии во время Второй Мировой.