Издательство «АСТ» выпустило книгу Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи», закрасив черным цветом некоторые строки на десятках страниц. Одним из первых на это обратил внимание журналист Иван Давыдов.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что цензуре подверглась примерно одна пятая часть книги. Почти полностью убрали тему сексуальности и личных отношений Пазолини, который был открытым гомосексуалом.
Отцензурированы также сноски и стихи. К примеру, из стихотворения «Мольбы к моей матери» убрали строчки «Я не умею быть один. Я одержим к телам бездушным вожделением слепым».
На сайте «АСТ» говорится, что «текст книги был сокращен в связи с 478 федеральным законом». Это закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ*, смены пола и педофилии, принятый в декабре 2022 года.
Ранее похожим образом издательство «Альпина Паблишер» отцензурировала книгу Марка Мэнсона «Все херово». В частности, в книге закрасили черным сравнения СССР с нацистской Германий, фрагмент о «зверствах, которые Советы творили в военное время» и описание действий советской армии в Польше. В издательстве объяснили правки законом, который запрещает публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии во время Второй Мировой.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.