«Призраки оперы» и хип-хоп-концерт: фестиваль «Выкса» объявил программу 2024 года

«Каждый из нас, где бы мы ни жили, ищет ответ на вопросы: кто мы? зачем мы здесь? что нас объединяет? В поисках ответов можно делать разное: у одних лучше выходит вспоминать прошлое, другие берутся придумывать новые ритуалы и традиции. <…> Все способы хороши — и все так или иначе будут представлены на фестивале», — рассказали организаторы.