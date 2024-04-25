«Призраки оперы» и хип-хоп-концерт: фестиваль «Выкса» объявил программу 2024 года

Фестиваль «Выкса», который пройдет с 12 по 14 июля в Нижегородской области, объявил программу 2024 года. В этом году его темой станет «Вы откуда и куда?».
«Каждый из нас, где бы мы ни жили, ищет ответ на вопросы: кто мы? зачем мы здесь? что нас объединяет? В поисках ответов можно делать разное: у одних лучше выходит вспоминать прошлое, другие берутся придумывать новые ритуалы и традиции. <…> Все способы хороши — и все так или иначе будут представлены на фестивале», — рассказали организаторы.
Идею фестиваля этого года предложил экс-главред «Афиши» и медиаменеджер Юрий Сапрыкин. Он присоединился к фестивалю в качестве главного редактора.
Главным событием «Выксы» станет музыкальный спектакль «Призраки оперы», который поставят музыкант Петр Айду и режиссер Елизавета Мороз. Музыканты исполнят пять фрагментов из старинных опер, которые два века назад звучали на сцене выксунского усадебного театра Баташевых-Шепелевых.
На музыкальную сцены выйдут Хаски и Слава КПСС. Они представят не только свои хиты, но и экспериментальный материал, который был создан в сотрудничестве с композиторами Алексеем Ретинским и Настасьей Хрущевой.
На мероприятии также покажут мокьюментари-спектакль «Сочинение будущего» драматурга Элины Петровой и режиссера Бориса Павловича. Еще один проект представят режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев. В его рамках в специально созданном стендап-шоу под аккомпанемент джазового ансамбля прозвучат десять историй выксунцев.
Завершит театральную программу спектакль «Это тебе» Никиты Славича. В постановке задействуют не актеров, а обычных зрителей, которые будут взаимодействовать друг с другом и полученными в ходе спектакля арт-объектами.
Еще в рамках фестиваля можно посетить завод ОМК. Там представлены муралы Эрика Булатова, Миши Most, Алексея Луки, а также работа Владимира Абиха, которая появится на фасаде одного из самых больших цехов.
Организаторы «Выксы» также подготовили программу для детей. Ее главным событием станет шествие-перформанс с участием гостей фестиваля под руководством актера и режиссера Александра Горчилина.