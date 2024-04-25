Недооцененный фильм с Киллианом Мерфи неожиданно стал хитом на Netflix

Сегодня в 14:56
Фото: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Триллер «Анна» 2019 года неожиданно стал хитом на Netflix. Фильм с Киллианом Мерфи занял четвертое место в топ-5 по популярности в мире, заметил NME.

«Анна» рассказывает об экс-сотруднице КГБ и модели, которая вынуждена вернуться к своей старой профессии, стать двойной агенткой и отомстить за смерть своего предыдущего работодателя в обмен на ее свободу. Мерфи в этом фильме сыграл агента ЦРУ Леонарда Миллера.

«Анна» Люка Бессона получила плохие оценки от критиков — всего 33% свежести на Rotten Tomatoes. Однако зрители взглянули на триллер иначе — и поставили ему 81%.

В каталоге Netflix для пользователей из США этот фильм был давно, а у британцев и ирландцев появился недавно. Prime Video и Apple TV+ предлагают посмотреть «Анну» за отдельную плату.

Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский от «Анны» в восторге не остался — дал триллеру всего 3 балла из 10. Фильм много критиковали за исторические неточности: например, в одной из сцен главная героиня заполняет онлайн-заявку в советский флот, хотя действие разворачивается в 1980-е.

Подробности по теме
«Анна»: Люк Бессон в жанре Na zdorovye!
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами