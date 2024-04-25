Недооцененный фильм с Киллианом Мерфи неожиданно стал хитом на Netflix

Триллер «Анна» 2019 года неожиданно стал хитом на Netflix. Фильм с Киллианом Мерфи занял четвертое место в топ-5 по популярности в мире, заметил NME.
«Анна» рассказывает об экс-сотруднице КГБ и модели, которая вынуждена вернуться к своей старой профессии, стать двойной агенткой и отомстить за смерть своего предыдущего работодателя в обмен на ее свободу. Мерфи в этом фильме сыграл агента ЦРУ Леонарда Миллера.
«Анна» Люка Бессона получила плохие оценки от критиков — всего 33% свежести на Rotten Tomatoes. Однако зрители взглянули на триллер иначе — и поставили ему 81%.
В каталоге Netflix для пользователей из США этот фильм был давно, а у британцев и ирландцев появился недавно. Prime Video и Apple TV+ предлагают посмотреть «Анну» за отдельную плату.
Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский от «Анны» в восторге не остался — дал триллеру всего 3 балла из 10. Фильм много критиковали за исторические неточности: например, в одной из сцен главная героиня заполняет онлайн-заявку в советский флот, хотя действие разворачивается в 1980-е.