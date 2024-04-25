Недооцененный фильм с Киллианом Мерфи неожиданно стал хитом на Netflix

«Анна» рассказывает об экс-сотруднице КГБ и модели, которая вынуждена вернуться к своей старой профессии, стать двойной агенткой и отомстить за смерть своего предыдущего работодателя в обмен на ее свободу. Мерфи в этом фильме сыграл агента ЦРУ Леонарда Миллера.