Триллер «Калимба» выйдет 16 мая в Okko. В нем снялись Федор Бондарчук и Константин Плотников

Okko выпустил трейлер психологического триллера «Калимба». Премьера сериала состоится 16 мая в онлайн-кинотеатре.
Сюжет рассказывает об ученом-психологе Мещерском, который в ходе эксперимента решает запереть в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Так в одном месте собрались бывший журналист, потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, наркодилер, красавчик, кинувший на деньги свою бывшую, своенравная девушка Наташа, совершившая ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий, и другие герои.
На всех них надеты браслеты, которые бьют током в случае неповиновения. «Длительность опыта не больше 15 дней, и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы… А вот для чего именно ― полнейшая загадка», — гласит синопсис.
В сериале снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.
В качестве режиссера выступил Нурбек Эген («Переговорщик», «Фандорин. Азазель», «Самка богомола», «Мажор»). Сценарий написали Олег Кириченко («Свинг по-московски», «Контрольная для взрослых») и Анастасия Мельникова, для которой «Калимба» станет дебютом.