У знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже обрушились лопасти мельницы

«Мулен Руж» — старейшее кабаре Франции, оно открыло свои двери в октябре 1889 года. Обрушение лопастей — первое более чем за 100 лет происшествие с его зданием. До этого, в 1915 году, в кабаре начался пожар во время строительных работ. В результате его пришлось закрыть на 9 лет.