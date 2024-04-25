В ночь на 25 апреля у знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже обрушились лопасти мельницы, сообщает BFM TV Paris. По словам пожарных, пострадавших нет.
Падающие лопасти задели вывеску, в результате несколько букв тоже упали. Полицейские и пожарные оперативно прибыли на место. Рисков последующего обрушения они не обнаружили.
Вокруг места происшествия установили периметр безопасности, утром рухнувшие лопасти вывезли специалисты.
Как отмечает BFM TV, руководство кабаре проверяло механизм крыльев мельницы каждую неделю и никаких проблем не замечало. Причины обрушения пока неизвестны.
«Мулен Руж» — старейшее кабаре Франции, оно открыло свои двери в октябре 1889 года. Обрушение лопастей — первое более чем за 100 лет происшествие с его зданием. До этого, в 1915 году, в кабаре начался пожар во время строительных работ. В результате его пришлось закрыть на 9 лет.