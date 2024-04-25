Вандалы разгромили могилу Горшка в Петербурге. На его портрете нарисовали свастику

Сегодня в 11:06

На Богословском кладбище в Петербурге произошла серия нападений на могилу солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщают «Вечерний Санкт-Петербург» и «Фонтанка».

По словам фанатов, впервые могилу осквернили в ночь на 19 апреля. Затем набеги несколько раз повторились. Неизвестные разбросали цветы, разбили плиты с лампадками, а на портрете Горшка нарисовали свастику.

© Светлана Нильс/Change.org

Фанаты начали уносить портреты музыканта на ночь, а утром возвращать их на место. Некоторые поклонники принялись дежурить у могилы днем и вечером.

«Фонтанка» со ссылкой на общественников пишет, что беспорядки устраивают местные хулиганы. По данным «Вечернего Санкт-Петербурга», главными подозреваемыми стала группа посетителей местного компьютерного клуба, которые после похода туда нередко хулиганят.

Фанаты создали петицию с просьбой к администрации города обеспечить безопасность и уважение к могиле Горшенева. На момент публикации заметки ее подписали около 2000 человек.

«Просим скорейшей установки видеоконтроля и обеспечения охраны территории кладбища. И просим вернуть нам поминальную площадку. Фанаты Цоя и Горшка реально готовы скидываться деньгами на установки системы видеонаблюдения. Это не так дорого стоит», — пояснил «Фонтанке» петербургский рок-музыкант Сергей Елгазин.

Вдова Горшка Ольга Горшенева заявила, что на прошлой неделе «кто‑то побуянил, но там быстро все убрали, а с памятником все в порядке — ничего не повредили». По ее словам, на месте уже установили камеры наблюдения, и поводов для беспокойства она не видит.

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