Вандалы разгромили могилу Горшка в Петербурге. На его портрете нарисовали свастику

Вдова Горшка Ольга Горшенева заявила, что на прошлой неделе «кто‑то побуянил, но там быстро все убрали, а с памятником все в порядке — ничего не повредили». По ее словам, на месте уже установили камеры наблюдения, и поводов для беспокойства она не видит.