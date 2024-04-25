В Чикаго заделали дыру на тротуаре, которая своей формой напоминала крысу и прославилась у горожан

Власти Чикаго заделали дыру на бетонном тротуаре, которую местные жители прозвали крысиной норой из‑за ее формы. Она много лет напоминала очертания крысы с когтями и хвостом, передает The Guardian.
В январе новость о дыре получила новую огласку, когда чикагский комик поделился ее фотографией в соцсетях. В то же время появились жалобы жильцов близлежащих домов, которых раздражали визитеры, оставляющие в дыре монетки и разные вещи поблизости.
«Это было стечение обстоятельств: неровный тротуар и люди, которые постоянно появлялись в разное время дня и ночи, создавали много шума и проблем», — посетовал местный житель Скотт Вагеспак.
В январе неизвестные залили в дыру материал, напоминающий белую штукатурку, после чего фанаты «крысиной норы» очистили ее. Утром 24 апреля бригады местного Дептранса устранили повреждение дороги.
Житель Чикаго Уинслоу Дюмейн рассказал газете, что дыра существовала в этом тротуаре уже почти два десятилетия. Джорджина Ульрих сняла на видео дорожные работы: бригадиры использовали пилу для бетона, погрузчик и грузовик, в который погрузили плиту, и увезли.