В Чикаго заделали дыру на тротуаре, которая своей формой напоминала крысу и прославилась у горожан

Сегодня в 09:55
Фото: @cutelilopossum/X

Власти Чикаго заделали дыру на бетонном тротуаре, которую местные жители прозвали крысиной норой из‑за ее формы. Она много лет напоминала очертания крысы с когтями и хвостом, передает The Guardian.

В январе новость о дыре получила новую огласку, когда чикагский комик поделился ее фотографией в соцсетях. В то же время появились жалобы жильцов близлежащих домов, которых раздражали визитеры, оставляющие в дыре монетки и разные вещи поблизости.

«Это было стечение обстоятельств: неровный тротуар и люди, которые постоянно появлялись в разное время дня и ночи, создавали много шума и проблем», — посетовал местный житель Скотт Вагеспак.

© Скриншот: @Q101Chicago/X

В январе неизвестные залили в дыру материал, напоминающий белую штукатурку, после чего фанаты «крысиной норы» очистили ее. Утром 24 апреля бригады местного Дептранса устранили повреждение дороги.

Житель Чикаго Уинслоу Дюмейн рассказал газете, что дыра существовала в этом тротуаре уже почти два десятилетия. Джорджина Ульрих сняла на видео дорожные работы: бригадиры использовали пилу для бетона, погрузчик и грузовик, в который погрузили плиту, и увезли.

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