Зрители увидят Зенсона как художника, отца, друга, инноватора, визионера, легенду, икону и первопроходца, пообещали создатели документальной картины. Они заявили, что фильм предложит «увлекательный и проницательный взгляд на сложного человека, чье безграничное воображение вдохновило мир».

Создателем ленты выступил Рон Ховард, автор «Игр разума» и «Нокдауна». В процессе работы над ней он встретился с сыном Хенсона, а также с одним из его самых известных соавторов — Фрэнком Озом.