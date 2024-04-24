На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер документального фильма об американском кукольнике и кинематографисте Джиме Хенсоне, создателе культовых маппетов из телепрограмм «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».
Картина под названием «Джим Хенсон — человек идеи» выйдет 31 мая на стриминговом сервисе Disney+. Она поведает историю о талантливом фантазере из Миссисипи, подарившем миру лягушонка Кермита, Эрни и Берта, мисс Пигги и Гонзо.
Лента проследит за всем творческим путем Хенсона, начиная с его детства. «С очень раннего возраста у него было чувство, что он здесь с какой‑то целью», — рассказала о кукольнике одна из героинь фильма.
В проекте приняли участие коллеги и друзья Хенсона, в том числе актриса Дженнифер Коннелли — звезда его фильма «Лабиринт». Они поделились своим видением креативного гения Хенсона, его внутреннего мира и стиля работы.
Зрители увидят Зенсона как художника, отца, друга, инноватора, визионера, легенду, икону и первопроходца, пообещали создатели документальной картины. Они заявили, что фильм предложит «увлекательный и проницательный взгляд на сложного человека, чье безграничное воображение вдохновило мир».
Создателем ленты выступил Рон Ховард, автор «Игр разума» и «Нокдауна». В процессе работы над ней он встретился с сыном Хенсона, а также с одним из его самых известных соавторов — Фрэнком Озом.
Джим Хенсон родился в 1936 году. Он начал работать на телевидении, еще учась в школе, а в университетские годы получил приглашение в кукольное шоу Sam and Friends. Именно для этого шоу он придумал лягушонка Кермита.
В начале 60-х он снимал экспериментальное кино, а в 1969 году занялся программой «Улица сезам». К 1976 году Хенсон захотел запустить собственное телешоу, им стало «Маппет-шоу», просуществовавшее до 1981 года.
В 1982 году Хенсон поставил первый полнометражный фильм, не связанный с маппетами — фэнтези «Темный кристалл». В 1986 году вышел «Лабиринт». В 1990 году Хенсон попал в госпиталь с симптомами пневмонии и вскоре скончался. Ему было 53 года.