Кейт Бекинсейл снимется в драме «Украденная девочка» Джеймса Кента

Сюжет ленты развернется в 1993 году в штате Огайо, где шестилетняя Амина жила со своей мамой. Девочку тайком вывез из страны бывший муж Морин Даббах — Карим. После нескольких лет безуспешных попыток найти ребенка Морин знакомится с профессиональным сыщиком, который обещает помочь женщине.