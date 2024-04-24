Кейт Бекинсейл снимется в драме «Украденная девочка» Джеймса Кента

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по фильмам «Перл-Харбор» и «Ван Хельсинг», снимется в драме «Украденная девочка» режиссера Джейса Кента («Воспоминания о будущем», «Последствия»). Об этом сообщил Variety.
Картина расскажет реальную историю об американке Морин Даббах, которая провела большую часть жизни в поисках своего ребенка, похищенного его отцом. Бекинсейл исполнит роль Морин.
Помимо нее, в фильме сыграют Скотт Иствуд («Гнев человеческий», «Форсаж 8») и Джеймс Кромуелл («Мир Юрского периода 2», «Королева»). Съемки начнутся в ближайшее время на юге Италии, в Апулии.
Сюжет ленты развернется в 1993 году в штате Огайо, где шестилетняя Амина жила со своей мамой. Девочку тайком вывез из страны бывший муж Морин Даббах — Карим. После нескольких лет безуспешных попыток найти ребенка Морин знакомится с профессиональным сыщиком, который обещает помочь женщине.
В обмен он предлагает сотрудничетство. В конце концов Морин действительно выходит на след дочери — она оказывается вместе с Каримом в Бейруте. Там Даббах приходится принять самое трудное решение в своей жизни, утверждает синопсис кино.
Бюджет постановки составит около 25 млн евро. Созданием ленты займется итальянская компания ILBE, работавшая над «Феррари» Майкла Манна, а также Voltage Pictures. Сценарий картины написали Ребекка Поллок и Кас Грэм.